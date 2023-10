Bal Country 146 Route de Compostelle Salles, 7 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Soirée country , premier bal de la saison, organisée par l’association funny dancers..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 01:00:00. .

146 Route de Compostelle

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Country evening, first ball of the season, organized by the funny dancers association.

Noche country, primer baile de la temporada, organizado por la asociación de bailarines divertidos.

Country-Abend , erster Ball der Saison, organisiert vom Verein funny dancers.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Val de l’Eyre