Rando-dégustation à la ferme – Saveurs d’octobre 146 Mézerac 44410 St lyphard St lyphard, 25 octobre 2023, St lyphard.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une rando-dégustation à la ferme.

Rando-dégustation à la ferme :

En partant de la ferme, Chantal vous emmène en randonnée entre campagne et marais. Au retour vers midi, un apéro dégustation de fromages et de produits laitiers vous attend.

Prévoir chaussures adaptées et ravitaillement en eau pour la randonnée (environ 6km). Sous réserve de conditions météo favorables.

Durée :

2h

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 91 49 80, par mail à contact@ferme-mezerac.fr.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

