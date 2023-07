Concours Complet d’Equitation aux Ecuries du Mas 146 Le Mas Saint-Sornin-Lavolps, 11 juin 2023, Saint-Sornin-Lavolps.

Saint-Sornin-Lavolps,Corrèze

Concours complet d’équitation aux Écuries du Mas (Saint-Sornin-Lavolps).

Concours ouverts aux cavaliers pour la compétition et à tous public.

Le concours complet d’équitation est une discipline regroupant des épreuves de dressage, de cross et de saut d’obstacles.

Buvette et restauration sur place..

2023-06-11 fin : 2023-06-11 18:00:00. .

146 Le Mas

Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Eventing at Les Ecuries du Mas (Saint-Sornin-Lavolps)

Sunday, October 18th.

8am until 6pm.

Free entry.

Concurso completo en las Écuries du Mas (Saint-Sornin-Lavolps).

Competiciones abiertas a jinetes de competición y al público en general.

El concurso completo es una disciplina que combina la doma clásica, el cross y el salto de obstáculos.

Bar y restauración in situ.

Vielseitiges Reitturnier in den Écuries du Mas (Saint-Sornin-Lavolps).

Das Turnier ist offen für Reiter, die an Wettbewerben teilnehmen, und für alle Zuschauer.

Das Vielseitigkeitsreiten ist eine Disziplin, die aus Dressur-, Cross- und Springprüfungen besteht.

Getränke und Speisen vor Ort.

