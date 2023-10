Portes ouvertes en Jurançon 146 Chemin des Vignes Cuqueron, 10 décembre 2023, Cuqueron.

Cuqueron,Pyrénées-Atlantiques

Cette année, venez fêter les 26 ans des traditionnelles portes ouvertes « Sur la route des vins du Jurançon ».

Au programme : marchés gourmands, stands artisanaux, musique, visites de chais, rencontres avec les vignerons..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00.

146 Chemin des Vignes Clos Bellevue

Cuqueron 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, come and celebrate the 26th anniversary of the traditional open house « On the Jurançon wine trail ».

On the program: gourmet markets, craft stalls, music, cellar tours, meetings with winemakers.

Este año, venga a celebrar el 26º aniversario de la tradicional jornada de puertas abiertas « En la ruta del vino de Jurançon ».

En el programa: mercados gastronómicos, puestos de artesanía, música, visitas a bodegas y encuentros con viticultores.

Feiern Sie dieses Jahr das 26-jährige Jubiläum des traditionellen Tags der offenen Tür « Sur la route des vins du Jurançon ».

Auf dem Programm stehen Gourmetmärkte, Kunsthandwerksstände, Musik, Besichtigungen von Weinkellern und Begegnungen mit Winzern.

