SALON DU TATOUAGE 146 Avenue des États-Unis Toulouse, 13 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-14

C’est l’un des plus grands rassemblements de tatoueurs à l’international !

Pendant 2 jours, venez découvrir le travail des tatoueurs.

Nouvelle salle, nouveau lieu, et plus d’espace !

Au programme : plus de 250 artistes, un concours du plus beau tatouage selon différentes catégories (grandes et petites pièces réalisme…), des expositions d’oeuvres en tous genres, des spectacles, des concerts live, des stands marchands, des foods trucks et bien d’autres !

146 Avenue des États-Unis MIN DE TOULOUSE

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



