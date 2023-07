LE GRAND FINAL DE TRINQUE FESTIVAL 146 Avenue des États-Unis Toulouse, 7 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Trinque, c’est le festival de la Drink Culture à Toulouse !

Pour ce final: un salon avec beaucoup d’exposants de la drink culture, des dégustations, des animations, des conférences… Et la nouveauté de cette année : une soirée avec des concerts et des têtes d’affiche..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

146 Avenue des États-Unis MIN DE TOULOUSE

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



Trinque is the Drink Culture Festival in Toulouse!

This year?s finale: a trade show featuring a host of drink culture exhibitors, tastings, events and conferences? And new this year: an evening of concerts and headliners.

Trinque es el Festival de la Cultura de la Bebida de Toulouse

El evento final incluye una feria comercial con numerosos expositores de la cultura de la bebida, degustaciones, actos y conferencias Y como novedad este año: una noche de conciertos y cabezas de cartel.

Trinque ist das Festival der Drink Culture in Toulouse!

Das Finale: eine Messe mit vielen Ausstellern der Trinkkultur, Verkostungen, Animationen, Konferenzen? Und die Neuheit in diesem Jahr: ein Abend mit Konzerten und Headlinern.

