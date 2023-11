VERNISSAGE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 6 avril 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Découvrez les deux nouvelles expositions du musée : « Performances » de Pascal Beausse et Clément Nouet et « Fortuna » de Raphaël Zarka et Clément Nouet..

2024-04-06 18:30:00 fin : 2024-04-06 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Discover the museum’s two new exhibitions: « Performances » by Pascal Beausse and Clément Nouet and « Fortuna » by Raphaël Zarka and Clément Nouet.

Descubra las dos nuevas exposiciones del museo: « Performances » de Pascal Beausse y Clément Nouet y « Fortuna » de Raphaël Zarka y Clément Nouet.

Entdecken Sie die beiden neuen Ausstellungen des Museums: « Performances » von Pascal Beausse und Clément Nouet und « Fortuna » von Raphaël Zarka und Clément Nouet.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE