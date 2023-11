VISITE DÉCOUVERTE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 17 mars 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Découvrez l’exposition des collections actuelles au travers d’une visite guidée..

2024-03-17 15:00:00

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Take a guided tour of the current collections.

Haga una visita guiada por las colecciones actuales.

Entdecken Sie die Ausstellung der aktuellen Sammlungen bei einer Führung.

Mise à jour le 2023-11-18