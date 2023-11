RENCONTRE-PERFORMANCE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 10 mars 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Rencontre avec Naomi Maury dans le cadre de son exposition « Exoskeletlight » suivie d’une présentation de sa publication « The meaning of Light »..

2024-03-10 15:00:00 fin : 2024-03-10 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Meet Naomi Maury for her exhibition « Exoskeletlight », followed by a presentation of her publication « The meaning of Light ».

Encuentro con Naomi Maury en el marco de su exposición « Exoskeletlight », seguido de la presentación de su publicación « The meaning of Light ».

Treffen mit Naomi Maury im Rahmen ihrer Ausstellung « Exoskeletlight » und anschließende Vorstellung ihrer Publikation « The meaning of Light ».

