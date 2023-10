MUSICOTHÉRAPIE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 25 février 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Le Mrac propose un atelier de musicothérapie, forme de soin qui utilise le son et la musique, autour de l’art contemporain. Caroline Paulhan, musicothérapeute, a été invitée à créer un parcours sensible, sensitif et sonore à travers les salles d’expositions.

Entrée libre.

Sur réservation, à partir de 7 ans..

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



The Mrac is offering a music therapy workshop, a form of treatment using sound and music, based around contemporary art. Caroline Paulhan, music therapist, has been invited to create a sensitive, sensory and sonorous journey through the exhibition halls.

Free admission.

Reservations required, ages 7 and up.

El Mrac ofrece un taller de musicoterapia, una forma de tratamiento con sonido y música en torno al arte contemporáneo. Caroline Paulhan, musicoterapeuta, ha sido invitada a crear un recorrido sensitivo, sensorial y sonoro por las salas de exposición.

Entrada gratuita.

Reserva obligatoria para niños a partir de 7 años.

Das Mrac bietet einen Musiktherapie-Workshop an, eine Form der Behandlung, die mit Klang und Musik arbeitet und sich mit zeitgenössischer Kunst befasst. Die Musiktherapeutin Caroline Paulhan wurde eingeladen, einen sensiblen, sinnlichen und klanglichen Parcours durch die Ausstellungsräume zu gestalten.

Der Eintritt ist frei.

Mit Reservierung, ab 7 Jahren.

