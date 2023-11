« ENCRES SAUVAGES » ATELIER AVEC L’ARTISTE EMILIE FAYET – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 22 février 2024, Sérignan.

Et si les enfants fabriquaient un livre de recettes de… couleurs ? Mais pas n’importe lesquelles, celles invisibles et secrètes qu’offre la nature. Comme des petits chimistes, avec Émilie Fayet, ils apprendront à extraire les jolies couleurs des plantes pour fabriquer des encres. Chaque étape de la recette sera illustrée dans une réalisation finale.

Sur réservation..

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



What if children were to create a recipe book of? colors? But not just any colors: the invisible, secret colors of nature. Like little chemists, with Émilie Fayet, they’ll learn how to extract the pretty colors from plants to make inks. Each step of the recipe will be illustrated in a final product.

Reservations required.

¿Y si los niños hicieran un recetario de? colores? Pero no de cualquier color, sino de los colores invisibles y secretos de la naturaleza. Como pequeños químicos, con Émilie Fayet aprenderán a extraer los bonitos colores de las plantas para hacer tintas. Cada etapa de la receta se ilustrará con un producto final.

Reserva obligatoria.

Wie wäre es, wenn die Kinder ein Kochbuch mit Rezepten für … Farben herstellen würden? Aber nicht irgendwelche, sondern die unsichtbaren und geheimen, die die Natur zu bieten hat. Wie kleine Chemiker lernen sie mit Emilie Fayet, die schönen Farben der Pflanzen zu extrahieren und daraus Tinte herzustellen. Jeder Schritt des Rezepts wird in einer fertigen Umsetzung illustriert.

Auf Voranmeldung

