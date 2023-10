ATELIER EN FAMILLE « UNE VISITE MOUVEMENTÉE » – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 18 février 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Le comédien Philippe Leroy propose une visite mouvementée de l’exposition d’Anne-Marie Schneider Le cercle est le monde. Interroger les œuvres par la gestuelle et le mouvement à travers une exploration sensorielle et émotionnelle de nos postures, de nos attitudes. Une invitation pour petits et grands à sentir et à ressentir plutôt qu’à réfléchir.

Gratuit sur réservation. A partir de 6 ans..

Comedian Philippe Leroy offers a lively tour of Anne-Marie Schneider?s exhibition Le cercle est le monde. Interrogating the works through gesture and movement, through a sensory and emotional exploration of our postures and attitudes. An invitation for young and old to feel and sense rather than think.

Free with reservation. Ages 6 and up.

El actor Philippe Leroy ofrece un animado recorrido por la exposición Le cercle est le monde, de Anne-Marie Schneider. Interroga las obras a través del gesto y el movimiento, mediante una exploración sensorial y emocional de nuestras posturas y actitudes. Una invitación para jóvenes y mayores a sentir y sentir en lugar de pensar.

Gratuito con reserva previa. A partir de 6 años.

Der Schauspieler Philippe Leroy schlägt einen bewegten Rundgang durch Anne-Marie Schneiders Ausstellung Le cercle est le monde vor. Hinterfragen Sie die Werke durch Gestik und Bewegung mithilfe einer sensorischen und emotionalen Erkundung unserer Körperhaltungen und Haltungen. Eine Einladung für Groß und Klein, eher zu riechen und zu fühlen als zu denken.

Kostenlos nach vorheriger Anmeldung. A

