INITIATION À LA FABRICATION D’ENCRES VÉGÉTALES – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 4 février 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

À travers cet atelier, l’artiste Émilie Fayet propose une approche sensible à l’environnement et à la valorisation des ressources naturelles à travers la fabrication d’encres végétales extraites de plantes tinctoriales et leur application en sérigraphie.

Entrée libre.

Sur réservation, pour ados/adultes. A partir de 16 ans..

2024-02-04 15:00:00 fin : 2024-02-04 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Through this workshop, artist Émilie Fayet proposes a sensitive approach to the environment and the valorization of natural resources through the manufacture of vegetable inks extracted from dye plants and their application in screen printing.

Free admission.

By reservation, for teenagers/adults. Ages 16 and over.

En este taller, la artista Émilie Fayet propone un enfoque sensible al medio ambiente y al uso de los recursos naturales mediante la elaboración de tintas vegetales extraídas de plantas tintóreas y su aplicación en serigrafía.

Entrada gratuita.

Previa concertación, para adolescentes/adultos. Mayores de 16 años.

Mit diesem Workshop bietet die Künstlerin Emilie Fayet eine sensible Annäherung an die Umwelt und die Aufwertung natürlicher Ressourcen durch die Herstellung pflanzlicher Tinten, die aus Färberpflanzen gewonnen werden, und ihre Anwendung im Siebdruck.

Der Eintritt ist frei.

Auf Reservierung, für Jugendliche/Erwachsene. Ab 16 Jahren.

