VISITE DÉCOUVERTE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 28 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Profitez de cette visite pour découvrir les expositions temporaires du Musée Régional d’Art Contemporain.

Compris dans le tarif d’entrée..

2024-01-28 15:00:00 fin : 2024-01-28 . EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Take advantage of this visit to discover the Musée Régional d’Art Contemporain’s temporary exhibitions.

Included in the entrance fee.

Aproveche esta visita para descubrir las exposiciones temporales del Museo Regional de Arte Contemporáneo.

Incluido en el precio de la entrada.

Nutzen Sie diesen Besuch, um die wechselnden Ausstellungen des Musée Régional d’Art Contemporain zu entdecken.

Im Eintrittspreis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE