EXPOSITION « JEANNE SUSPLUGAS » – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 27 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Artiste de la région et présente dans la collection du musée, Jeanne Susplugas propose une exploration sensible du corps qui devient prétexte à sonder des questions universelles comme la solitude, le désordre psychologique, la faiblesse, l’addiction, la folie ou encore l’obsession..

2024-01-27 fin : 2024-05-21 . EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Jeanne Susplugas, a local artist and member of the museum?s collection, offers a sensitive exploration of the body, which becomes a pretext for probing universal issues such as solitude, psychological disorder, weakness, addiction, madness and obsession.

Jeanne Susplugas, artista local que figura en la colección del museo, ofrece una sensible exploración del cuerpo, que se convierte en pretexto para sondear cuestiones universales como la soledad, el trastorno psicológico, la debilidad, la adicción, la locura y la obsesión.

Jeanne Susplugas, eine Künstlerin aus der Region und in der Sammlung des Museums vertreten, bietet eine sensible Erkundung des Körpers, der zum Vorwand wird, um universelle Fragen wie Einsamkeit, psychologische Unordnung, Schwäche, Sucht, Wahnsinn oder auch Besessenheit zu ergründen.

