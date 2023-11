NOUVELLE EXPOSITION DES COLLECTIONS ET VERNISSAGE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 27 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Venez découvrir la nouvelle exposition des collections ainsi que le vernissage de l’exposition de Jeanne Susplugas..

2024-01-27 18:30:00 fin : 2024-01-27 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Come and discover the new collections exhibition and the opening of the Jeanne Susplugas exhibition.

Venga a descubrir la nueva exposición de colecciones y la inauguración de la exposición de Jeanne Susplugas.

Besuchen Sie die neue Ausstellung der Sammlungen sowie die Vernissage der Ausstellung von Jeanne Susplugas.

