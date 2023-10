VISITE LUDIQUE EN FAMILLE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 21 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Découvrez le Musée Régional d’Art Contemporain et ses expositions temporaires au travers de cette visite ludique à faire en famille !

Sur réservation, à partir de 5 ans. Compris dans le tarif d’entrée..

2024-01-21 15:00:00 fin : 2024-01-21 . EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Discover the Musée Régional d’Art Contemporain and its temporary exhibitions on this fun family tour!

Reservations required, ages 5 and up. Included in admission price.

Descubra el Museo Regional de Arte Contemporáneo y sus exposiciones temporales en esta divertida visita familiar

Reserva obligatoria a partir de 5 años. Incluido en el precio de la entrada.

Entdecken Sie das Musée Régional d’Art Contemporain und seine Sonderausstellungen auf dieser spielerischen Tour für die ganze Familie!

Mit Reservierung, ab 5 Jahren. Im Eintrittspreis inbegriffen.

