VISITE DÉCOUVERTE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 14 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Le Musée Régional d’Art Contemporain vous propose une visite pour découvrir les expositions temporaires du musée des artistes Anne-Marie Schneider, Aurélie Piau et Naomi Maury.

Compris dans le tarif d’entrée..

2024-01-14 15:00:00 fin : 2024-01-14 . EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



The Musée Régional d’Art Contemporain invites you to discover the museum’s temporary exhibitions by artists Anne-Marie Schneider, Aurélie Piau and Naomi Maury.

Included in the admission price.

El Museo Regional de Arte Contemporáneo le invita a visitar las exposiciones temporales de los artistas Anne-Marie Schneider, Aurélie Piau y Naomi Maury.

Incluido en el precio de la entrada.

Das Musée Régional d’Art Contemporain lädt Sie zu einem Rundgang ein, um die Sonderausstellungen des Museums der Künstlerinnen Anne-Marie Schneider, Aurélie Piau und Naomi Maury zu entdecken.

Im Eintrittspreis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE