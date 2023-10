ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 7 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Profitez de ce petit atelier pour passer un moment en famille entouré de l’exposition d’Anne-Marie Schneider « Le Cercle est le monde ». Une fois fini, régalez-vous avec un bon goûter tous ensemble !

Entrée libre.

Sur réservation, à partir de 5 ans..

2024-01-07 15:00:00 fin : 2024-01-07 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Take advantage of this little workshop to spend some family time surrounded by Anne-Marie Schneider’s exhibition « Le Cercle est le monde » (The Circle is the World). When you’ve finished, enjoy a tasty snack together!

Free admission.

Reservations required, ages 5 and up.

Aproveche este breve taller para pasar un rato en familia rodeado de la exposición de Anne-Marie Schneider « Le Cercle est le monde » (El círculo es el mundo). Al terminar, ¡disfrutad juntos de un sabroso tentempié!

Entrada gratuita.

Reserva obligatoria para niños a partir de 5 años.

Nutzen Sie diesen kleinen Workshop, um einen Moment mit der Familie zu verbringen, umgeben von Anne-Marie Schneiders Ausstellung « Le Cercle est le monde » (Der Kreis ist die Welt). Wenn Sie fertig sind, gönnen Sie sich alle zusammen einen leckeren Snack!

Der Eintritt ist frei.

Auf Voranmeldung, ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE