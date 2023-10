ATELIER EN FAMILLE AU MINI MUSÉE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 3 janvier 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Venez partager un moment en famille au mini musée du Musée Régional d’Art Contemporain ! Tout est réuni pour que vous passiez un moment agréable.

Sur réservation, de 2 à 4 ans. Compris dans le tarif d’entrée..

2024-01-03 10:00:00 fin : 2024-01-03 . EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Come and share a family moment at the Musée Régional d’Art Contemporain’s mini museum! We’ve got everything you need to have a great time.

Reservations required, ages 2 to 4. Included in admission price.

¡Venga a compartir un momento en familia en el mini museo del Musée Régional d’Art Contemporain! Tenemos todo lo que necesitas para pasarlo en grande.

Reserva obligatoria, de 2 a 4 años. Incluido en el precio de la entrada.

Verbringen Sie einen Moment mit Ihrer Familie im Mini-Museum des Regionalmuseums für zeitgenössische Kunst! Es ist alles vorhanden, damit Sie eine angenehme Zeit verbringen können.

Mit Reservierung, von 2 bis 4 Jahren. Im Eintrittspreis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE