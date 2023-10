VISITE LUDIQUE EN FAMILLE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 27 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Le Musée Régional d’Art Contemporain vous propose une visite ludique à faire en famille durant ses expositions temporaires.

Sur réservation, à partir de 5 ans. Visite comprise dans le tarif d’entrée..

2023-12-27 15:00:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



The Musée Régional d’Art Contemporain offers a fun family tour of its temporary exhibitions.

Reservations required, ages 5 and up. Visit included in admission price.

El Musée Régional d’Art Contemporain ofrece una divertida visita para toda la familia durante sus exposiciones temporales.

Reserva obligatoria a partir de 5 años. Visita incluida en el precio de la entrada.

Das Musée Régional d’Art Contemporain bietet Ihnen während seiner Sonderausstellungen einen spielerischen Besuch für die ganze Familie an.

Mit Reservierung, ab 5 Jahren. Der Besuch ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE