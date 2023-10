ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 3 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Venez profiter de cet atelier pour partager d’agréables moments en famille avant de finir avec un excellent petit goûter.

Sur réservation, à partir de 5 ans..

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Come and enjoy this workshop with your family, before finishing off with a delicious snack.

Reservations required, ages 5 and up.

Ven a disfrutar de este taller en familia, antes de terminar con una deliciosa merienda.

Se requiere reserva previa a partir de 5 años.

Kommen Sie und nutzen Sie diesen Workshop, um angenehme Momente mit der Familie zu teilen, bevor Sie mit einem ausgezeichneten kleinen Snack enden.

Auf Voranmeldung, ab 5 Jahren.

