EXPOSITION DE TOMA DUTTER – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 1 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Toma Dutter est le nouvel artiste invité par le musée pour un double projet d’exposition : en décembre 2023 à L’Annexe du Mrac au lycée Marc Bloch à Sérignan et en octobre 2024 au Mrac Occitanie. L’artiste développe depuis plusieurs années le projet « Abitacoli » qui est une recherche pour habiter le paysage. Venez découvrir ses oeuvres, vous n’en serez pas déçu !.

2023-12-01 fin : 2024-05-31 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Toma Dutter is the museum?s new guest artist for a double exhibition project: in December 2023 at L?Annexe du Mrac at Lycée Marc Bloch in Sérignan and in October 2024 at Mrac Occitanie. For several years, the artist has been developing the « Abitacoli » project, a quest to inhabit the landscape. Come and discover his work – you won’t be disappointed!

Toma Dutter es el nuevo artista invitado del museo para un doble proyecto de exposición: en diciembre de 2023 en L’Annexe du Mrac del Liceo Marc Bloch de Sérignan y en octubre de 2024 en Mrac Occitanie. Desde hace varios años, el artista desarrolla el proyecto « Abitacoli », una búsqueda para habitar el paisaje. Venga a descubrir su obra, ¡no le decepcionará!

Toma Dutter ist der neue Künstler, der vom Museum für ein doppeltes Ausstellungsprojekt eingeladen wurde: im Dezember 2023 in L?Annexe du Mrac au lycée Marc Bloch in Sérignan und im Oktober 2024 im Mrac Occitanie. Der Künstler entwickelt seit mehreren Jahren das Projekt « Abitacoli », das eine Recherche zum Bewohnen der Landschaft darstellt. Kommen Sie und entdecken Sie seine Werke, Sie werden nicht

Mise à jour le 2023-10-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE