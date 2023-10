VISITE ENSEIGNANTS DES EXPOSITIONS – MRACC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 15 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Découvrez les oeuvres des artistes Anne-Marie Schneider, Naomi Maury et Aurélie Piau au travers de ces visites enseignants. Une bonne idée de sortie pour intéresser les enfants à l’art !

Gratuit sur réservation..

2023-11-15 14:30:00

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Discover the works of artists Anne-Marie Schneider, Naomi Maury and Aurélie Piau through these teacher visits. A great way to get children interested in art!

Free with reservation.

Descubra las obras de las artistas Anne-Marie Schneider, Naomi Maury y Aurélie Piau a través de estas visitas para profesores. ¡Una forma estupenda de despertar el interés de los niños por el arte!

Gratuito con reserva previa.

Entdecken Sie bei diesen Lehrerführungen die Werke der Künstlerinnen Anne-Marie Schneider, Naomi Maury und Aurélie Piau. Eine gute Idee für einen Ausflug, um Kinder für Kunst zu interessieren!

Kostenlos mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE