ATELIER D’INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 12 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

À travers la toile propose de découvrir la technique de la sérigraphie dans son aspect technique et créatif. À travers l’appréhension en plusieurs étapes du principe du pochoir sur lequel celle-ci repose, on s’intéressera aux formes et aux couleurs, aux superpositions de couches, aux transparences, pour donner le jour à une estampe originale.

Gratuit sur réservation. A partir de 16 ans..

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



À travers la toile introduces you to the technical and creative aspects of screen printing. Through a multi-step approach to the stencil principle on which it’s based, we’ll explore shapes and colors, superimposed layers and transparencies, to create an original print.

Free on reservation. Ages 16 and up.

À travers la toile ofrece la oportunidad de descubrir los aspectos técnicos y creativos de la serigrafía. A través de una comprensión en varias etapas del principio del estarcido en el que se basa, explorará formas y colores, capas superpuestas y transparencias, para crear una impresión original.

Gratuito previo acuerdo. A partir de 16 años.

À travers la toile bietet die Möglichkeit, die Technik des Siebdrucks in ihren technischen und kreativen Aspekten zu entdecken. In mehreren Schritten lernen Sie das Prinzip der Schablone kennen, auf dem die Technik beruht, und beschäftigen sich mit Formen und Farben, Überlagerungen von Schichten und Transparenzen, um einen originellen Druck zu erstellen.

Kostenlos nach vorheriger Anmeldung. Ab 16

