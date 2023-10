ATELIER-GOÛTER EN FAMILLE – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 5 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Durant l’exposition de Naomi Maury « Exoskeletlight », venez profiter d’un atelier-goûter en famille. Une super idée pour se retrouver avec ses enfants !

Gratuit sur réservation, à partir de 5 ans..

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



During Naomi Maury’s exhibition « Exoskeletlight », come and enjoy a family snack-workshop. A great way to get together with the kids!

Free with reservation, for ages 5 and up.

Durante la exposición « Exoskeletlight » de Naomi Maury, venga a disfrutar de un taller familiar de bocadillos. ¡Una forma estupenda de reunirse con los niños!

Gratuito con reserva previa, para niños a partir de 5 años.

Während der Ausstellung von Naomi Maury « Exoskeletlight » können Sie mit Ihrer Familie einen Workshop mit Snacks genießen. Eine tolle Idee, um sich mit seinen Kindern zu treffen!

Kostenlos mit Reservierung, ab 5 Jahren.

