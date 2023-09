MES VACANCES AU MUSEE – APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT 146 Avenue de la Plage Sérignan, 26 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

L’artiste Aurélie Piau propose aux enfants de créer un poster aux motifs géométriques à l’aide de pochoirs. Découper, tracer, masquer pour créer ses propres motifs et fabriquer une sorte de décor original comme ceux proposés dans son exposition. Aurélie fournit une large palette de pochoirs mais chacun pourra aussi créer les siens. De 10h à 12h pour 5/7 ans et de 15h à 17h pour les 8/12 ans.

2023-10-26 10:00:00 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Artist Aurélie Piau invites children to create a poster with geometric motifs using stencils. Cut out, trace and mask to create your own patterns and make a kind of original decor like those featured in her exhibition. Aurélie provides a wide range of stencils, but you can also create your own. 10 a.m. to 12 p.m. for 5/7 year-olds and 3 p.m. to 5 p.m. for 8/12 year-olds

La artista Aurélie Piau invita a los niños a crear un cartel con motivos geométricos utilizando plantillas. Recorta, calca y enmascara para crear tus propios motivos y realizar una especie de decoración original como las de su exposición. Aurélie pone a su disposición una amplia gama de plantillas, pero también puede crear las suyas propias. De 10.00 a 12.00 h para niños de 5/7 años y de 15.00 a 17.00 h para niños de 8/12 años

Die Künstlerin Aurélie Piau schlägt den Kindern vor, mithilfe von Schablonen ein Poster mit geometrischen Motiven zu gestalten. Durch Ausschneiden, Nachzeichnen und Abdecken können sie ihre eigenen Motive kreieren und eine Art originelle Dekoration herstellen, wie sie in ihrer Ausstellung zu sehen ist. Aurélie stellt eine breite Palette an Schablonen zur Verfügung, aber jeder kann auch seine eigenen kreieren. Von 10:00 bis 12:00 Uhr für 5/7-Jährige und von 15:00 bis 17:00 Uhr für 8/12-Jährige

