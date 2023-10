« TISSEZ LE FUTUR » ATELIER DE L’ARTISTE NAOMI MAURY – MES VACANCES AU MUSÉE MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 16 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

À partir de dessin d’observation d’éléments naturels et/ou de son exposition Exoskeletlight, Naomi Maury invite les enfants à découvrir sa pratique et différentes techniques à travers la réalisation d’une sculpture en argile à laquelle viendra s’ajouter un tissage réalisé grâce à différents outils..

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Based on observation drawings of natural elements and/or her exhibition Exoskeletlight, Naomi Maury invites children to discover her practice and different techniques through the creation of a clay sculpture, to which will be added a weaving made with different tools.

Naomi Maury invita a los niños a descubrir su práctica y diferentes técnicas a través de la creación de una escultura de arcilla utilizando dibujos de observación de elementos naturales y/o de su exposición Exoskeletlight, seguida de un tejido utilizando diferentes herramientas.

Ausgehend von einer Beobachtungszeichnung natürlicher Elemente und/oder ihrer Ausstellung Exoskeletlight lädt Naomi Maury Kinder ein, ihre Praxis und verschiedene Techniken zu entdecken, indem sie eine Skulptur aus Ton herstellt, die mit verschiedenen Werkzeugen gewebt wird.

