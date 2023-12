EXPOSITION: VA Y’ AVOIR DU SPORT 146 Avenue de la Plage Sérignan, 15 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-15

fin : 2024-01-07

Cette exposition inaugure un projet avec le Lycée Marc Bloch à Sérignan. L’artiste a été invitée par le musée pour une double exposition dont la première intitulée Mouiller le maillot, fut présentée à L’Annexe du Mrac au lycée, suite à sa résidence au sein de l’établissement scolaire en janvier 2023. Aurélie Piau choisit l’humour face à la violence du monde et l’art pour rendre « le monde vivable » dans lequel elle crée en s’amusant. Dans ses peintures, dessins, « bibelots » de faïence et papiers peints les thématiques s’entremêlent dans un univers joyeux et grinçant : fragilité et résistance, sacré et blasphème, violence policière et jeux d’enfants, féminin et anthropocène, gloire et ridicule, sport et capitalisme, décor et politique, délicatesse et trivialité.

.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE