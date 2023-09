LE RETOUR – VISITE DÉCOUVERTE 146 Avenue de la Plage Sérignan, 15 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Sous le lit. Au placard. Dans le miroir. Ils reviennent.

À rebours des expositions thématiques ou de l’apparente neutralité des accrochages de collections muséales, « Le Retour » s’organise comme un délire paranoïaque, un cauchemar ou un trip : à partir d’une lacune centrale.

Cette exposition collective met en récit une nouvelle sélection d’œuvres acquises par le Cnap..

2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Under the bed. In the closet. In the mirror. They return.

In contrast to thematic exhibitions or the apparent neutrality of museum collections, « Le Retour » is organized like a paranoid delirium, a nightmare or a trip: from a central lacuna.

This group show tells the story of a new selection of works acquired by Cnap.

Debajo de la cama. En el armario. En el espejo. Vuelven.

A diferencia de las exposiciones temáticas o de la aparente neutralidad de las colecciones de los museos, « El regreso » se organiza como un delirio paranoico, una pesadilla o un viaje: a partir de un vacío central.

Esta exposición colectiva cuenta la historia de una nueva selección de obras adquiridas por el Cnap.

Unter dem Bett. In den Schrank. In den Spiegel. Sie kehren zurück.

Im Gegensatz zu thematischen Ausstellungen oder der scheinbaren Neutralität von Museumssammlungen organisiert sich « Die Rückkehr » wie ein paranoides Delirium, ein Albtraum oder ein Trip: ausgehend von einer zentralen Lücke.

Diese Gruppenausstellung erzählt eine neue Auswahl von Werken, die vom Cnap erworben wurden.

