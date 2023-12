Cet évènement est passé LE RETOUR – EXPOSITION DES COLLECTIONS 146 Avenue de la Plage Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

Sérignan LE RETOUR – EXPOSITION DES COLLECTIONS 146 Avenue de la Plage Sérignan, 15 octobre 2023, Sérignan. Sérignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-15

fin : 2024-01-07 Sous le lit. Au placard. Dans le miroir. Ils reviennent.

À rebours des expositions thématiques ou de l’apparente neutralité des accrochages de collections muséales, « Le Retour » s’organise comme un délire paranoïaque, un cauchemar ou un trip : à partir d’une lacune centrale.

Cette exposition collective met en récit une nouvelle sélection d’œuvres acquises par le Cnap..

Sous le lit. Au placard. Dans le miroir. Ils reviennent.

À rebours des expositions thématiques ou de l’apparente neutralité des accrochages de collections muséales, « Le Retour » s’organise comme un délire paranoïaque, un cauchemar ou un trip : à partir d’une lacune centrale.

Cette exposition collective met en récit une nouvelle sélection d’œuvres acquises par le Cnap.

Sous le lit. Au placard. Dans le miroir. Ils reviennent.

À rebours des expositions thématiques ou de l’apparente neutralité des accrochages de collections muséales, « Le Retour » s’organise comme un délire paranoïaque, un cauchemar ou un trip : à partir d’une lacune centrale. On ne saura pas pour qui, pour quoi, ronflent les tambours hollywoodiens du titre. Cette histoire n’a cependant « rien de personnel ». Pour paraphraser Jim Shaw, un des artistes de l’exposition, nous espérons que ce que nous faisons à partir de nos rêves ne dépend pas de nous. Œuvres du Centre national des arts plastiques (Cnap) en dialogue avec la collection du Musée régional d’art contemporain Occitanie. EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sérignan Autres Code postal 34410 Lieu 146 Avenue de la Plage Adresse 146 Avenue de la Plage Ville Sérignan Departement Hérault Lieu Ville 146 Avenue de la Plage Sérignan Latitude 43.280237 Longitude 3.280593 latitude longitude 43.280237;3.280593

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/