EXPOSITION: LE CERCLE EST LE MONDE 146 Avenue de la Plage Sérignan, 15 octobre 2023, Sérignan.

Début : 2023-10-15

fin : 2024-03-10

Le dessin est le support de prédilection d’Anne-Marie Schneider qui devient une forme d’écriture quotidienne, un journal intime. Si son travail est figuratif, les motifs ne sont pas toujours immédiatement identifiables et son répertoire iconographique déploie des formes esquissées avec spontanéité, il se constitue de figures, d’objets, d’animaux et de corps. Son univers est singulier, habité par le rêve, les angoisses, les petites obsessions ou envies de l’artiste. L’univers d’Anne-Marie Schneider invite à une contemplation réflexive et à une interprétation de notre propre imaginaire.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



