VERNISSAGE: EXOSKELETLIGHT 146 Avenue de la Plage Sérignan, 14 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Naomi Maury, lauréate du Prix Occitanie Médicis 2022, s’intéresse aux rapports que l’humain entretient avec les espèces non-humaines (plantes, animaux, machines…). À l’occasion du vernissage, Naomi Maury proposera une performance d’activation de son environnement immersif Exoskeltlight. Performeurs: Jean-jacques Markarian, Brigitte Defresne, Damien Fragnon..

2023-10-14 18:30:00 fin : 2023-10-14 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Naomi Maury, winner of the Prix Occitanie Médicis 2022, is interested in the relationship between humans and non-human species (plants, animals, machines, etc.). On the occasion of the opening, Naomi Maury will offer a performance activating her immersive environment Exoskeltlight. Performers: Jean-jacques Markarian, Brigitte Defresne, Damien Fragnon.

Naomi Maury, ganadora del Prix Occitanie Médicis 2022, se interesa por la relación entre los seres humanos y las especies no humanas (plantas, animales, máquinas, etc.). Coincidiendo con la inauguración, Naomi Maury ofrecerá una performance en la que activará su entorno inmersivo Exoskeltlight. Intérpretes: Jean-jacques Markarian, Brigitte Defresne, Damien Fragnon.

Naomi Maury, Preisträgerin des Prix Occitanie Médicis 2022, interessiert sich für die Beziehungen des Menschen zu nichtmenschlichen Spezies (Pflanzen, Tiere, Maschinen?). Anlässlich der Vernissage wird Naomi Maury eine Performance zur Aktivierung ihrer immersiven Umgebung Exoskeltlight vorführen. Performer: Jean-jacques Markarian, Brigitte Defresne, Damien Fragnon.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT BEZIERS MEDITERRANEE