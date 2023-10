VERNISSAGES – MRAC 146 Avenue de la Plage Sérignan, 14 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Le MRAC vous attend pour les vernissages de l’exposition des artistes Anne-Marie Schneider, Naomi Maury et Aurélie Piau..

2023-10-14 18:30:00 fin : 2023-10-14 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



The RMCA looks forward to welcoming you to the exhibition openings of Anne-Marie Schneider, Naomi Maury and Aurélie Piau.

El RMCA le da la bienvenida a las inauguraciones de las exposiciones de Anne-Marie Schneider, Naomi Maury y Aurélie Piau.

Das MRAC erwartet Sie zu den Ausstellungseröffnungen der Künstlerinnen Anne-Marie Schneider, Naomi Maury und Aurélie Piau.

