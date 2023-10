EXPOSITION « ARCHEOLOGY OF DREAMS » – MÉDIATHÈQUE DE SÉRIGNAN 146 Avenue de la Plage Sérignan, 6 octobre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Venez contempler les oeuvres de l’artiste Jenny Trinks dont de nombreuses sont reconnues à l’international. Son travail artistique se base sur toute une gamme de matériaux qu’elle fabrique elle-même, notamment le verre et le papier. Si cela vous intrigue, prenez le temps de découvrir son art, vous n’en serez pas déçu !.

2023-10-06 fin : 2023-12-30 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Come and contemplate the works of artist Jenny Trinks, many of which are internationally recognized. Her artistic work is based on a whole range of materials she makes herself, including glass and paper. If this intrigues you, take the time to discover her art – you won’t be disappointed!

Venga a ver las obras de la artista Jenny Trinks, muchas de ellas reconocidas internacionalmente. Su trabajo artístico se basa en toda una serie de materiales que ella misma fabrica, como vidrio y papel. Si esto le intriga, tómese su tiempo para descubrir su arte: ¡no le decepcionará!

Sehen Sie sich die Werke der Künstlerin Jenny Trinks an, von denen viele international anerkannt sind. Ihre künstlerische Arbeit basiert auf einer Reihe von Materialien, die sie selbst herstellt, darunter Glas und Papier. Wenn Sie neugierig geworden sind, sollten Sie sich die Zeit nehmen, ihre Kunst zu entdecken. Sie werden nicht enttäuscht sein!

Mise à jour le 2023-10-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE