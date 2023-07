MES VACANCES AU MUSEE – DESSINS SENS DESSUS DESSOUS 146 Avenue de la Plage Sérignan, 9 août 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Imaginer une situation et la dessiner dans un sens, puis retourner la page et dessiner dans un autre sens. Voir le dessin comme une succession de couches qui se superposent dans lesquelles on peut découvrir ce que l’on n’imagine pas! A l’aide de tous les outils de dessins à leur disposition, les enfants partiront à la recherche du secret de la page perdue ! Par l’artiste Ugo Masciave A partir de 5.

2023-08-09 15:00:00 fin : 2023-08-11 17:00:00. EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Imagine a situation and draw it one way, then turn the page over and draw another way. See drawing as a succession of overlapping layers, in which you can discover things you never imagined! Using all the drawing tools at their disposal, children will set off in search of the secret of the lost page! By artist Ugo Masciave From 5

Imagina una situación y dibújala de una manera, luego dale la vuelta a la página y dibújala de otra. Piensa en el dibujo como una serie de capas superpuestas en las que puedes descubrir cosas que nunca habías imaginado Utilizando todas las herramientas de dibujo a su disposición, los niños partirán en busca del secreto de la página perdida Por el artista Ugo Masciave A partir de 5

Sich eine Situation vorstellen und sie in eine Richtung zeichnen, dann die Seite umdrehen und in eine andere Richtung zeichnen. Das Zeichnen als eine Folge von sich überlagernden Schichten betrachten, in denen man Dinge entdecken kann, die man sich nicht vorstellen kann! Mithilfe aller Zeichenwerkzeuge, die den Kindern zur Verfügung stehen, werden sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis der verl

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE