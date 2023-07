ATELIER EN FAMILLE DU MINI-MUSÉE – EXPOS AKETY YAK ET MEILLEURS VOEUX DE JAMAÏQUE 146 Avenue de la Plage Sérignan, 19 juillet 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Une médiatrice accompagne les familles pour une découverte de quelques œuvres dans les salles des expositions « Yakety Yak » de John Armleder et « Meilleurs Vœux de la Jamaïque » de Mrzyk & Moriceau, suivie par la réalisation d’un atelier et le partage d’un goûter.

A partir de 5 ans.

2023-07-19 16:00:00 fin : 2023-07-19 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



A mediator accompanies families on a discovery of some of the works in the « Yakety Yak » by John Armleder and « Meilleurs V?ux de la Jamaïque » by Mrzyk & Moriceau exhibitions, followed by a workshop and a snack.

Ages 5 and up

Un mediador acompaña a las familias a descubrir algunas de las obras de las salas de las exposiciones « Yakety Yak » de John Armleder y « Meilleurs V?ux de la Jamaïque » de Mrzyk & Moriceau, seguido de un taller y una merienda.

A partir de 5 años

Eine Vermittlerin begleitet die Familien bei der Entdeckung einiger Werke in den Ausstellungsräumen « Yakety Yak » von John Armleder und « Meilleurs V?ux de la Jamaïque » von Mrzyk & Moriceau, gefolgt von einem Workshop und einem gemeinsamen Snack.

Ab 5 Jahren

