EXPOSITION – MEILLEURS VŒUX DE LA JAMAÏQUE 146 Avenue de la Plage Sérignan, 16 avril 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

A la découverte de Mrzyk & Moriceau, virtuoses du dessin au trait.

Le duo d’artistes propose une installation immersive dans laquelle se croisent dessins sur papier, céramiques, vidéo, wall-drawing mais aussi l’installation d’une centaine de paravents découpés et peints..

2023-04-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-24 18:00:00. .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Discover Mrzyk & Moriceau, virtuosos of line drawing.

The artist duo offers an immersive installation in which drawings on paper, ceramics, video, wall-drawing but also the installation of a hundred screens cut and painted.

Descubra a Mrzyk & Moriceau, virtuosos del dibujo lineal.

El dúo de artistas ofrece una instalación inmersiva en la que se cruzan dibujos sobre papel, cerámica, vídeo, dibujos murales y también la instalación de un centenar de pantallas recortadas y pintadas.

Entdecken Sie Mrzyk & Moriceau, Virtuosen der Strichzeichnung.

Das Künstlerduo bietet eine immersive Installation, in der sich Zeichnungen auf Papier, Keramik, Video, Wall-Drawing, aber auch die Installation von hundert ausgeschnittenen und bemalten Paravents begegnen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE