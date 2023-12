Cet évènement est passé LE RETOUR – NOUVELLE EXPOSITION DES COLLECTIONS 146 Avenue de la Plage Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

Sérignan LE RETOUR – NOUVELLE EXPOSITION DES COLLECTIONS 146 Avenue de la Plage Sérignan, 28 janvier 2023, Sérignan. Sérignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-28 10:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00 Cette exposition collective met en récit une nouvelle sélection d’œuvres acquises par le Cnap..

Cette exposition collective met en récit une nouvelle sélection d’œuvres acquises par le Cnap.

Cette exposition collective met en récit une nouvelle sélection d’œuvres acquises par le Cnap. .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sérignan Autres Code postal 34410 Lieu 146 Avenue de la Plage Adresse 146 Avenue de la Plage Ville Sérignan Departement Hérault Lieu Ville 146 Avenue de la Plage Sérignan Latitude 43.280237 Longitude 3.280593 latitude longitude 43.280237;3.280593

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/