Les rendez-vous Friendciscaines – La réhabilitation des Mérovingiens 145b avenue de la République Deauville, 26 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 17:00:00

fin : 2024-03-26 18:00:00

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis – abonnés,

visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs.

Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

L’image que l’on retient de ces hommes venus envahir la Gaule Romaine à partir du 5e siècle est celle d’hommes barbares, sans foi ni loi. Pourtant, certaines sources content une toute autre histoire, bien loin de l’image stéréotypée qui a circulé au fil des siècles. L’occasion pour Clara Boisset, chargée de mission dans les collections muséales, de revenir sur l’histoire des mérovingiens en Normandie et de présenter une vision beaucoup plus nuancée..

L’image que l’on retient de ces hommes venus envahir la Gaule Romaine à partir du 5e siècle est celle d’hommes barbares, sans foi ni loi. Pourtant, certaines sources content une toute autre histoire, bien loin de l’image stéréotypée qui a circulé au fil des siècles. L’occasion pour Clara Boisset, chargée de mission dans les collections muséales, de revenir sur l’histoire des mérovingiens en Normandie et de présenter une vision beaucoup plus nuancée.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



