Les rencontres du musée : L’art de la tapisserie contemporaine au mobilier national 145B avenue de la République Deauville, 23 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Lucile Montagne, conservatrice du patrimoine, retrace le rôle du Mobilier national comme soutien des métiers d’art depuis le 17e siècle, à la fois haut lieu de patrimoine et acteur majeur de la création contemporaine et des arts décoratifs à la française, en marge de l’exposition « Zao Wou-Ki, les allées d’un autre monde » présentant l’unique tapisserie réalisée à partir d’un carton du maître.

Depuis 1937, la Manufacture nationale des Gobelins et la Manufacture nationale de Beauvais sont rattachées au Mobilier national et tissent des tapisseries d’après des œuvres contemporaines. Si certains artistes sont très connus pour leurs tapisseries comme Picasso, Jean Lurçat ou Le Corbusier, de belles découvertes d’artistes contemporains sont à faire, comme les créations récentes de la Manufacture nationale des Gobelins pour Alain Séchas.

Lucile Montagne est Conservatrice du patrimoine / Inspectrice des collections, Cheffe du service de l’inspection au Mobilier national et manufactures nationales..

.

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



