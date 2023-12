Les rendez-vous Friendciscaines – Le cinéma muet 145b avenue de la République Deauville, 19 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 17:00:00

fin : 2024-03-19 18:00:00

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis – abonnés,

visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs.

Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

Bien avant le Festival du Cinéma Américain, Deauville accueillait chaque été les vedettes du cinéma muet sur la plage, aux courses, ou à la Potinière. Lili Damita, Henri Diamant-Berger, Pearl White, Annette Kellermann ou Harry Pilcer, autant de noms oubliés qui, jadis, enflammaient l’actualité du grand écran.

Emmanuel Causse, médiateur culturel aux Franciscaines, propose un panorama du cinéma muet français de la première guerre mondiale au premier film parlant français, en 1929..

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



