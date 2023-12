Les rencontres du musée : Rakajoo, artiste-boxeur 145B avenue de la République Deauville, 16 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16 17:30:00

L’artiste, qui présente une œuvre poignante dans l’exposition « Le Sport : pour la beauté du geste », s’entretiendra avec Thierry Grillet, commissaire de l’exposition, pour évoquer son parcours, de sportif de haut niveau à artiste reconnu sur la scène internationale.

Rakajoo, de son vrai nom Baye-Dam Cissé, a démarré sa carrière sur le ring, en tant que boxeur olympique de 2004 à 2017, qu’il reprendra en 2022 en montant sur le podium des championnats de France de boxe anglaise. En parallèle, il étudie dans la section Art & Image de l’école Kourtrajmé, fondée par le réalisateur Ladj Ly et l’artiste JR, et se lance dans une carrière artistique. D’abord repéré en 2008, il expose ensuite à Paris, Shanghai ou Luxembourg. Il inaugure en 2023 sa première exposition personnelle intitulée « Ceinture nwar » au Palais de Tokyo, dont il sera lauréat du prix des Amis du Palais de Tokyo en 2022.

Aujourd’hui, Rakajoo est peintre, créateur de films d’animation, boxeur et bientôt auteur-illustrateur avec sa bande dessinée « Entre les cordes », à paraître en janvier 2024 chez Casterman.

L’artiste est représenté par la galerie Magda Danysz, Paris..

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



