Les Franciscaines se souviennent : « un palace à Trouville » 145B avenue de la République Deauville, 14 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 16:00:00

fin : 2024-03-14 17:15:00

Trouville, « Reine des Plages » incontestée des côtes de la Manche, a rencontré un enjeu majeur au tournant du 20e siècle : construire un palace digne de ce nom.

Rendez-vous estival de la haute société parisienne et cosmopolite, Trouville connaît son âge d’or au début du XXème siècle. En 1900 un nouvel hôtel est mis en chantier en bordure des planches pour satisfaire l’exigeante clientèle en recherche de luxe, modernité et confort.

Son promoteur est l’architecte parisien Eugène Dutarque, établi dans sa villa « Le château des Roches » sur les hauteurs de la corniche mais l’entreprise « Excelsior-Hôtel-Trouville » est malheureusement suspendue fin d1901 et ne reprendra qu’en 1909 sous nom de « Trouville-Palace-Hôtel ». Le Palace, inauguré en 1910, et après bien des

vicissitudes, n’aura finalement qu’une quarantaine d’années d’existence….

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



