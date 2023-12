Les rendez-vous Friendciscaines – L’identité : un questionnement de notre temps ? 145b avenue de la République Deauville, 12 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 17:00:00

fin : 2024-03-12 18:00:00

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis – abonnés,

visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs.

Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

Quelles nouvelles figures de l’identité est-il souhaitable de voir émerger ? Dans un monde ouvert où les cultures communiquent, les populations circulent, l’identité personnelle et collective devient plus floue et interroge mais faut-il pour autant y renoncer ?

En écho au spectacle du 6 février « My Story » de Céline Orhel, le Café-philo de Trouville propose une séance présentée par Christian Carle, professeur de philosophie..

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



