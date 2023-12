Les Franciscaines à livre ouvert : « Le nageur » Pierre Assouline 145B avenue de la République Deauville, 9 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09 17:15:00

Le nageur, est une histoire vraie qui plonge le lecteur dans la France des années ‘30 et de l’occupation. C’est l’histoire d’une rivalité entre deux champions olympiques de natation : Alfred Nakache, juif de Constantine, arrivé en France en 1933, et Jacques Cartonnet, natif de Boulogne sur Mer. Avec ce récit biographique du champion Alfred Nakache, Pierre Assouline, nageur au quotidien, nous immerge dans une haletante traversée du 20e siècle, un incroyable dépassement de soi, une leçon de vie.

Champion de France et d’Europe, puis recordman du monde de natation, Alfred Nakache représente la France aux J.O de Berlin en 1936. Arrive la guerre et l’Occupation, Jacques Cartonnet, son rival, entre dans la milice, collabore à l’hebdomadaire antisémite « Je suis partout ».

En 1943, Alfred Nakache est dénoncé à la Gestapo comme juif et résistant, puis déporté à Auschwitz, où sa femme et leur fille sont gazées, dès leur arrivée. Lui, d’Auschwitz à

Buchenwald, de sévices en marche de la mort, survit grâce à une forme athlétique peu commune et représente la France aux J.O. de Londres en 1948.

Rencontre animée par Philippe Normand, conseiller culturel des Franciscaines..

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT SPL Deauville