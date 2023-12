Les Franciscaines en scène : Normandes en tête 145b avenue de la République Deauville, 8 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-08 16:00:00

Crée à l’initiative de Deauville en 2011, le rendez-vous annuel « Normandes en tête » réunit, à l’occasion de la journée international du droit des femmes, des personnalités normandes d’exception. Témoignages, temps d’échanges, cette nouvelle édition célèbre une fois de plus les femmes dans toute la diversité de leurs réussites.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT SPL Deauville