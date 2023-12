Exposition : « Zao Wou-Ki, les allées d’un autre monde » 145b avenue de la République Deauville, 2 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-02

fin : 2024-05-26

Exposition monographique inédite consacrée à l’oeuvre de Zao Wou-Ki (1920-2013). Artiste chinois d’origine et français d’adoption dont le parcours artistique emprunta à la tradition de son pays natal comme à la modernité occidentale, Zao Wou-Ki a ouvert une voie nouvelle, affranchie et libre que les allées d’un autre monde explore à travers la diversité des expressions plastiques et intellectuelles que l’artiste explorera tout au long de sa vie.

Peintures, aquarelles, encres, estampes, tapisserie ou encore céramiques et stèles sont ainsi réunies pour la première fois dans une exposition qui célèbre la pratique et la pensée d’un artiste total.

Sa démarche existentielle toute entière fut destinée à représenter des réalités au delà de celles du monde visible.

Réalisé exclusivement pour Les Franciscaines en étroite collaboration avec la Fondation Zao Wou-Ki, ce projet offre un regard nouveau sur l’œuvre d’un artiste internationalement connu.

COMMISSARIAT : Gilles Chazal, conservateur général du Patrimoine,

directeur honoraire du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

En présentant l’œuvre Hommage à Claude Monet (1991), l’exposition inaugurera le Festival Normandie Impressionniste dont Les Franciscaines a l’honneur de faire partie.

Cour des expositions

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30..

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



