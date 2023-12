Les rencontres du musée : « Zao Wou-Ki, lumières et couleurs sans limites » 145B avenue de la République Deauville, 2 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02 17:15:00

Projection du documentaire de Jean-François Cuisine « Zao Wou-Ki, lumières et couleurs sans limite » dans le cadre de l’inauguration de l’exposition, « Zao Wou‑Ki, les allées d’un autre monde ».

L’histoire du peintre Zao Wou-Ki, enfant du 20e siècle dont le prénom signifie : « sans limites » est mouvementée . Né à Pékin en 1921 dans une riche famille de banquiers, il passe son enfance dans le Shanghai des concessions. Inspiré dans son enfance par les impressionnistes, les cubistes et les fauvistes, Zao Wou-Ki se tourne ensuite vers une peinture purement abstraite. Peintre de la lumière et du silence, du vide et « de l’infinie diversité d’un bleu dans le minuscule reflet d’une feuille sur l’eau ». En 1948, lors de ses études à Paris, il rencontre ceux qui deviendront ses amis et avec lesquels il formera la « Deuxième école de Paris ».

Une séance introduite par Gilles Chazal, commissaire de l’exposition, Conservateur général du Patrimoine, directeur honoraire du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Documentaire – 2001 – 26 minutes

Réalisateur : Jean-François Cuisine

Producteur : Jacques Arnaud.

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



