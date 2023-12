Les Franciscaines en scène : « Rêve de mouette » Anne Brochet 145b avenue de la République Deauville, 27 février 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 16:00:00

fin : 2024-02-27 17:00:00

En résidence aux Franciscaines, Anne Brochet livre deux de ses plus belles créations.

Projection de la dernière autofiction d’Anne Brochet pour dévoiler une autre facette de l’artiste, celle de réalisatrice. Dans « Rêve de mouette » Anne Brochet évoque la capacité de résistance face aux échecs et aux péripéties de la vie à travers le personnage d’une actrice française débarquée à Hollywood. De plus en plus désoeuvrée, la jeune femme songe à un film d’après « La Mouette » d’Anton Tchekhov, et revisite sa vie, ses rêves de jeunesse et ses désillusions tout en promenant son chien, qui devient jour après jour la star du quartier. Un jour, son chien devient son obsession…

Anne Brochet a incarné Roxane aux côtés de Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, elle a joué sous la direction de Claude Chabrol (Masque, 1987) et a été récompensée du César du meilleur second rôle pour Tous les matins du monde d’Alain Corneau. En résidence aux Franciscaines, elle livre deux de ses plus belles créations.

La Chapelle.

La Chapelle

La Chapelle

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



